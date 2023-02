Stiri pe aceeasi tema

Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu directorul executiv al Fondului Monetar Internațional, Paul Hilbers.

Dupa ce Republica Moldova a primit in 2022 statutul de țara candidata la aderarea la UE, in acest an guvernarea trebuie sa depuna eforturi semnificative pentru a grabi procesul de integrare europeana.

In 2023, economia Moldovei va inregistra o creștere de 1,5%. Acest lucru se menționeaza in materialele Fondului Monetar Internațional publicate dupa finalizarea celei de-a doua evaluari de catre Consiliul Executiv al FMI a programului de finanțare a Republicii Moldova.

Steagurile rusești și belaruse au fost interzise in incinta Melbourne Park in timpul Openului Australiei, dupa o plangere a ambasadorului Ucrainei in aceasta țara.

Pe parcursul lunii decembrie 2022, cetațenii Republicii Moldova au consumat puțin peste 100 mln. m3 de gaze naturale, ceea ce constituie cu peste 40% mai puțin, comparativ perioada similara a anului 2021. Informația a fost prezentata de catre președintele Consiliului de administrație al SA „Moldovagaz",

Politiciana Vitalia Pavlicenco ,ex-președinte al Partidului Național Liberal din Republica Moldova, este de parere ca anul 2023 va fi unul greu pentru Republica Moldova, din cauza razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, dar și din cauza crizelor internaționale multiple.

Atacurile record de 100 de rachete asupra Ucrainei au provocat și deconectarea automata a unei linii care asigura transportul de curent electric pentru Republica Moldova, a scris presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe Facebook: „Razboiul trebuie oprit!".

Fortele ucrainene au lichidat 780 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 77.950 - potrivit unui raport publicat, miercuri, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, scrie Rador.