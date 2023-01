Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, in cadrul evenimentului aniversar dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC), ca, potrivit datelor oficiale ale BNR, fluxul de investitii straine directe a fost de 9,4 miliarde euro in primele 10 luni si va ajunge…

- ”In plan intern, as dori sa subliniez si sa multumesc coalitiei de guvernare. S-a putut si se poate constata ca atunci cand avem o coalitie stabila, constituita din partidele care si-au asumat responsabilitatea guvernarii, PNL, PSD si UDMR, practic prin aceasta stabilitate am putut sa inspiram increderea…

- ”Au fost aprobate programele operationale din cadrul multianual financiar 2021-2027. Ne asiguram ca prin acordul de parteneriat, Romania va beneficia de cele 31,5 miliarde de euro prin acest nou cadru multianual”, a spus premierul. Nicolae Ciuca a aratat: ”Este important sa subliniem ca anul aceasta…

- „Investițiile straine directe au ajuns la un nivel record pentru primele zece luni ale acestui an. Potrivit estimarii BNR, 2022 va fi anul cu cele mai importante investiții straine. Acest indicator ne arata ca marii investitori vad, foarte clar, perspectivele de creștere pe termen lung ale economiei…

- Veniturile bugetului general consolidat au insumat 378,80 miliarde lei in primele zece luni ale anului 2022, cu 22,7% peste nivelul incasat perioada similara a anului trecut. Evolutia acestora fost influentata preponderent de avansul veniturilor din TVA, veniturilor nefiscale, incasarilor suplimentare…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca exista un proiect care va fi prezentat in urmatoarele 10 zile cu privire la reforma pensiilor speciale. El a reamintit ca premierul Nicolae Ciuca a negociat eliminarea pragului de 9,4% din PIB legat de pensii si crede ca o decizie in favoarea Romaniei…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a terminat primele noua luni ale anului cu un profit net de 3,5 miliarde lei, cu 37% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, potrivit raportului publicat astazi de Fondul Proprietatea, actionar minoritar al companiei.…

- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…