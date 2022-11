Stiri pe aceeasi tema

Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, cu privire la solicitarea lui Nicușor Dan, ca ridicarea plafonului pentru energie este soluția acum, precizand ca bani de la buget pentru o autoritate locala „cu certitudine nu-i vom avea".

Premierul Nicolae Ciuca anunța ca intenționeaza ca din 2023 bugetul pentru cercetare sa fie marit „substanțial": „Sa facem in așa fel incat sa conectam cat mai bine producatorii noștri cu cercetarea și inovarea romaneasca".

Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, intr-un interviu difuzat de Antena 3, ca iși dorește ca Guvernul sa acopere rata inflației prin creșterea pensiilor.

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, in mesajul transmis in cadrul Conferintei Internationale a Gazului din Romania, ca Guvernul pe care il conduce si-a asumat ca obiectiv important obtinerea independentei energetice si transformarea Romaniei intr-un factor de securitate in regiune, astfel…

Sucevenii racordați la sistemul centralizat ar putea primi caldura mai devreme ca in alți ani adica pana la sfarșitul acestei luni din cauza racirii accelerate a vremii. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a menționat ca de regula caldura era furnizata de la 1 octombrie dar ca acum s-ar…

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, despre o prelungire a plafonarii pretului la carburant, ca urmeaza ca in sedinta de coalitie de saptamana viitoare sa se ia o decizie, el precizand ca vor face o analiza care sunt elementele de evolutia a preturilor la carburanti, care este evolutia pretului…

Ministrul energiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca, in conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie, Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente" cu unele care sunt in instituții publice. Premierul Nicolae…

Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, la Constanța, despre propunerile PSD ca pensiile sa creasca cu 10% iar salariul minim sa se majoreze la 3.000 de lei, ca o creștere a pensiilor si salariilor se va putea realiza doar „in funcție de evoluția colectarilor la buget".