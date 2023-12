Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca a mers alaturi de Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, sa ofere cadouri copiilor aflați in casuța de tip familial din Domnești. Alaturi de ei au fost și deputatul de Ilfov George-Cristian Tuța, dar și primarul din Domnești, Adrian Ghița. Copii au primit in dar lucruri…

- ”Mandru de aceasta comunitate unita, care astazi, de 1 Decembrie, demonstreaza inca o data determinarea și frumusețea spiritului romanesc. In aceasta zi speciala, sa ne amintim de valorile și idealurile care ne definesc ca națiune, sarbatorind impreuna libertatea, unitatea și identitatea noastra. La…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma și deputatul de Ilfov, George Cristian Tuța s-au intalnit aseara cu președintele filialei Sector 3, Andrei Baciu, și echipa sa pentru a discuta problemele comunitații. Seara trecuta mai mulți membrii ai Partidului Național Liberal s-au intalnit la sediul PNL din Sectorul…

- Casa Alba a fost nevoita sa ștearga o postare de pe Instagram care il arata pe președintele american Joe Biden intalnindu-se cu forțele speciale americane in Israel, care incalca ordinul de securitate naționala, deoarece fețele agenților erau complet vizibile, scrie themirror.com.Fotografia a fost…

- Claudia Patrașcanu se bucura zilele acestea de o vacanța in Istanbul, oraș pe care la vizitat de cel puțin 15 ori. De data aceasta a avut și o ocazie inedita, caci pe 6 octombrie și-a sarbatorit ziua de naștere, a implinit 45 de ani. De cateva saptamani Claudia Patrașcanu planuia o vacanța la Istanbul…

- Cați copii are Dana Budeanu. In luna noiembrie gemenele sale implinesc o frumoasa varsta. Fetele, Maria și Dana au ajuns la 19 ani. Creatoarea Verdictului Politica a rememorat seara zilei de 22 noiembrie 2004, atunci cand le-a adus pe lume cele doua gemene care i-au umplut sufletul de bucurie. Cați…

- De ziua lui, ii puteți spune La Mulți Ani, David! printr-o donație pe galantom.ro/p/david. 34.000 de euro au fost stranși din donații individuale, in doar 10 zile. David Popovici și-a donat ziua de naștere in beneficiul Fundației Hope and Homes for Children și și-a propus sa stranga suma de 45.000 de…

