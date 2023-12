Nicolae Ciucă a fost Moș Nicolae pentru copii de la casuța din Domnești Președintele PNL, Nicolae Ciuca a mers alaturi de Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, sa ofere cadouri copiilor aflați in casuța de tip familial din Domnești. Alaturi de ei au fost și deputatul de Ilfov George-Cristian Tuța, dar și primarul din Domnești, Adrian Ghița. Copii au primit in dar lucruri necesare, precum geci groase de iarna dar și dulciuri. ”L-am ajutat astazi pe Moș Nicolae sa imparta cadouri. Am fost in casuța de tip familial din Domnești, impreuna cu președintele PNL, @nicolae.ciuca , cu deputatul de Ilfov @georgecristiantuta , dar și cu primarul din Domnești, Adrian Ghița. Fetele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

