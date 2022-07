Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca din acest comitet vor face parte sase ministere. “Am avut o discutie cu domnul ministru Daea, miercuri, in sedinta de Guvern si, dupa ce am analizat, am luat decizia ca incepand de saptamana viitoare sa infiintam un comitet interministerial care se va ocupa de tot ceea ce inseamna efectele si impactul in agricultura a schimbarilor climatice si, asa cum am scos in evidenta efectele pe care le produce seceta pedologica. In acest sens, urmatoarele ministere vor face parte din Comitetul interministerial: Ministerul Agriculturii,…