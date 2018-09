Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R, detalii curioase din spatele filmarilor noului videoclip al lui Adrian Ursu / Adrian Ursu își intriga tot mai mult fanii atunci când se refera la la noul sau videoclip. Dupa ce a facut publica o fotografie pe Instagram în care apare alaturi de interpretul de…

- Academia de vara ARE se desfașoara in intervalul 6-11 august in Maramureș , adunand la un loc politicieni regionali, functionari publici si reprezentanti ai tinerilor, in cadrul unui program intens de schimburi de experienta si vizite de studii pe teme relevante, alese de regiunea gazda. Primarul Municipiului…

- Are 36 de ani, doi copii, dar pare sa fi descoperit secretul tinereții veșnice pentru ca arata ca la 18 ani. Ileana Lazariuc iși surprinde fanii cu fotografiile pe care le posteaza pe contul ei de Instagram, iar aceștia au desemnat-o cea mai frumoasa femeie din Romania.

- • Antrenament util inaintea startului etapei a 5-a a CNR Dunlop 2018 • Eduard Novak, singurul campion paralimpic al Romaniei, președinte al Federației Romane de Ciclism, copilot la shakedown pentru Simone Tempestini • Simone cel mai rapid, Titi Aur cele mai multe treceri de antrenament Cele 83 de echipaje…

- Alina Vuc, actualul numar 1 mondial in luptele feminine la categoria 50 de kg, a spus cu privire la aceasta competiție: „Ma simt onorata sa ma aflu la Reșița și am venit mai devreme pentru a ma pregati acasa cu foști colegi de-ai mei de la CSM Reșița pentru acest campionat național. Sper…

- Primul nostru campion mondial de box profesionist si fost campion national de raliuri in 2003, Mihai Leu bifeaza o noua premiera in sportul romanesc. Fostul pugilist organizeaza in acest an primul campionat national de super rally din istorie - competitie ce va aduna laolalta cei mai buni piloti de…

- In urma unor informatii aparute in spatiul public despre lipsa unor medicamente esentiale din spitalele din tara, facem urmatoarele precizari: Saptamana trecuta, au fost livrate in Romania 10.250 de fiole de Cisplatinum, in depozitele agreate de producator, de unde unitatile sanitare se pot aproviziona…

- Aflata actualmente in Romania, unde s a intors dupa triumful de la Roland Garros, Simona Halep petrece mult timp in aceasta perioada alaturi de membrii familiei. Nepotica Tania fetita fratelui campioanei, Nicolae este febletea Simonei, care o alinta pe retelele de socializare "baby Tldquo;. Sportiva…