- Declaratii sustinute de premierul Nicolae Ciuca Ședința de guvern a Cabinetului Ciuca. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (29 decembrie, ora 18:00) - Nicolae Ciuca: Buna seara! Protejarea sanatații oamenilor printr-o gestionare atenta si corecta a pandemiei COVID-19 ramâne…

- Alexandru Rafila, ieșire nervoasa: ‘De ce sa discut cu domnul Raed Arafat?’ Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a avut o ieșire nervoasa vineri cand a fost intrebat ce se intampla cu testele de saliva pentru elevi. El a spus ca responsabil pentru distribuția testelor in școli este Ministerul Educației,…

- Fostul premier Florin Cițu a lansat, joi, sageți in direcția Guvernului condus de Nicolae Ciuca, succesorul liderului PNL in fotoliul de premier, dar și a social-democratului Alexandru Rafila, aflat la șefia Ministerului Sanatații, dupa anunțarea relaxarii restricțiilor decise in context pandemic. „Sunt…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, s-a intalnit joi dimineața cu primul ministru Nicolae Ciuca, in debutul vizitei oficiale de joi, de la Bucuresti. Oficialul moldovean a fost primit cu onoruri militare, la Palatul Victoria. La finalul intrevederii oficiale, cei doi prim-ministri vor sustine…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a atras atentia ministrilor ca Executivul este in urma cu elaborarea ordonantei de urgenta privind stabilirea cadrului de implementare a PNRR, subliniind ca actul normativ trebuie aprobat cat de repede posibil. “Al treilea subiect este legat de Planul National de Redresare…

- Social – democrații nu par sa se fi obișnuit cu ideea ca trec și ei la butoane și continua criticile fața de actualii parteneri impreuna cu care ar trebui sa rezolve problemele guvernamentale. Exact in momentul in care președintele Klaus Iohannis il desemna prim – ministru pe Nicolae Ciuca, dupa ce…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, vineri, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca au inceput discutiile pe programul de guvernare, luni urmand sa fie finalizata si lista Guvernului, iar votul in Parlament ar putea fi joi, informeaza AGERPRES . Citu a precizat ca premierul desemnat…

