Nico, vacanța cu peripeții. Artista și soțul ei au trecut prin clipe de panica, inainte de plecarea spre Maroc, vacanța pe care au planuit-o cu mult timp inainte, pana la cel mai mic detaliu. “Imi doream din tot sufletul sa merg in Maroc. Am avut o perioada incarcata, am avut spectacol inainte. La plecarea spre Maroc, am pierdut avionul. M-am speriat, bagajele au venit ulterior, imi era frica sa nu le pierd. Totul s-a terminat cu bine, din fericire.”, a spus Nico la ” Vorbește Lumea” . “Am mancat de toate, mie imi place și cușcușul, cartofi, un preparat cu carne, tajine, dulciuri aveau multe……