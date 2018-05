Stiri pe aceeasi tema

- „Tuncay Ozturk și-a gasit jumatatea?” Aceasta e intrebarea de pe buzele tuturor celor aflați in aceasta seara la petrecerea VIVA!, revista care aniverseaza 19 ani. Toate astea dupa ce fizioterapeutul turc a venit insoțit de o blonda tare dichisita. Cei doi s-au intalnit cu Andreea Marin, care a venit…

- Raluka se bucura de o perioada benefica, atat pe plan profesional, cat și pe plan sentimental. Dupa ce a caștigat marele premiu la emisiunea Asia Express, frumoasa artista a facut cateva dezvaluiri neașteptate despre barbatul care-i este alaturi și pe care il ține ascuns de ochii presei. Raluka traiește…

- Bianca Dragușanu a ajuns ținta hackerilor. Contul de Instagram al vedetei Kanal D a fost spart de un infractor al mediului virtual din Turcia. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRAGUȘANU, MANIPULATA DE VICTOR SLAV?) Contul de Instagram al Biancai Dragușanu a fost spart de un haker turc. Barbatul, care se recomanda…

- Simona Halep joaca impotriva Serenei Williams, in aceasta noapte, la Miami. Liderul mondial se reintalnește cu sportiva din SUA, proaspat revenita in circuit dupa ce a nascut. Duelul va avea loc intr-un eveniment caritabil intitulat „Miami All Star Tennis for Charity”. Partida dintre Simona Halep și…

- Brigitte Sfat si Ilie Nastase par a fi in relații bune. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine cu o cina in familie, unde apare și langa actualul inca sot, in ceea ce constituie prima lor apariție publica de cand a anunțat divorțul. INCREDIBIL. Cati bani a cheltuit Brigitte Sfat…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…