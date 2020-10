Nicki Minaj a nascut. Cum a facut anunțul oficial! Nicki Minaj a nascut și le-a dat fericita veste fanilor sai. Este mamica de baiat! Artista a postat pe Instagram mai multe mesaje de felicitare pe care le-a primit de la colegi de breasla. Printre aceștia se numara Beyonce, Kim Kardashian, Kanye West sau Riccardo Tisci. Vezi aceasta postare pe Instagram Thank you to Queen B, Kim & Ye, Riccardo Tisci, Winnie, Karol & everyone who sent well wishes during this time. It meant the world to me. I am so grateful & in love with my son. Madly in love. My favorite liddo boy in the whole wide world.…