Stiri pe aceeasi tema

- Nick Radoi i-a dat replica Madalinei Apostol dupa ce tanara a dezvaluit ca el i-a retras sprijinul financiar. Milionarul a confirmat ca nu o mai ajuta cu bani pe iubita lui, dar se decara surprins ca aceasta a facut publica situația. Iata de ce nu-i mai trimite bani partenerei!

- Madalina Apostol face declarații exclusive la Antena Stars, dupa ce aceasta susține ca in lupta sa cu coronavirus Nick Radoi a devenit indiferent și ca nu l-a interesat deloc de ea, mai ales și pe plan financiar. Ea s-a simțit abandonata și nu i s-a parut deloc in regula atitudinea partenerului.

- Madalina Apostol se afla in prezent in Romania și o sa fie in țara pentru o buna perioada de timp. Intoarcerea romancei a ridicat multe semne de intrebare cu privire la relația pe care aceasta o are cu Nick Radoi, dar milionarul a spulberat orice zvonuri legate de o posibila desparțire.

- Dupa ce a tunat și a fulgerat in relația lor, caci Alina Radi a ieșit in prim-plan cu afirmații care mai de care mai palpitante, acum Madalina Apostol, in cadrul unui interviu marca Antena Stars, a vorbit despre cum este, de fapt, relația pe care o are la momentul actual cu Nick Radoi. Bruneta a dat…

- Comisia continua sa acorde sprijin financiar prin intermediul pachetului privind mobilitatea din cadrul Instrumentului dedicat sprijinului de urgența. Citește și: Criza microcipurilor a scazut producția la uzina Dacia cu zeci de mii de mașini Comisia continua sa acorde sprijin financiar prin intermediul…

- Pentru a combate poluarea la nivel european, UE are nevoie de reguli stricte pe care toate țarile membre sa le respecte. Europarlamentatul Nicolae Ștefanuța a vorbit in cadrul emisiunii Be EU, despre poltica europeana și unde greșește Romania. “Politica europeana este de a gasi poluatorul la sursa.…

- Triunghiul amoros format din Nick Radoi, Madalina Apostol și Alina Radi pare sa devina din ce in ce mai controversat, iar barbatul a simțit nevoia sa faca și primele declarații pentru a lamuri intreaga situație și scandalurile care s-au iscat in urma controverselor. Iata care au fost declarațiile lui…