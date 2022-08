Stiri pe aceeasi tema

Jucatorii de tenis Daniil Medvedev (Rusia, 1 ATP, principal favorit) si Cameron Norrie (Marea Britanie, 12 ATP, favorit nr. 3) vor disputa finala turneului ATP 250 de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale de 822.110 dolari.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a abandonat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, la scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaica Ana Kalinskaia.

Spaniolul Carlos Alcaraz, numarul 5 mondial, si italianul Jannik Sinner (nr.10) se vor infrunta pentru a doua oara in mai putin de o luna, duminica, in finala turneului de tenis de la Umag (Croatia), de categoria ATP 250, dotat cu premii totale in valoare de 534.555 de euro.

Tenismanul american John Isner, detinatorul titlului, a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Atlanta (SUA), dotat cu premii totale de 708.530 de dolari, fiind invins in trei seturi, 3-6, 6-1, 6-4, de compatriotul sau Jenson Brooksby, intr-o partida disputata vineri.

Namibia si Kenya au acces in finala turneului african de calificare la Cupa Mondiala de rugby, editia 2023, dupa ce au reusit sa castige meciurile disputate miercuri in Franta.

Finala turneului WTA 500 de la Berlin, dotat cu premii totale de 757.900 dolari, se va disputa intre elvetianca Belinda Bencic, campioana olimpica si numarul 17 mondial, si tunisianca Ons Jabeur, principala favorita si nr.4 mondial.

Pentru prima data dupa mai mult de doi ani, Japonia va reincepe sa primeasca in aceasta luna turisti straini din patru tari - Statele Unite, Australia, Thailanda si Singapore - in cadrul unui demers strict reglementat, a anuntat marti guvernul nipon, potrivit AFP.

Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.527.250 de euro, iar duminica va incerca sa castige al cincilea titlu consecutiv din acest sezon, dupa succesele de la Doha, Indian Wells,