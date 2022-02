Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi va retrage fortele armate din Republica Belarus dupa ce se vor incheia manevrele militare comune de acolo, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza DPA si AFP.

- Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii despre manevrele militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk, scrie Reuters. Rusia și Belarus au declarat ca vor organiza exerciții comune numite…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a sosit joi in Belarus pentru a verifica pregatirile militarilor rusi si belarusi in vederea exercitiilor comune de luna aceasta, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.

- Militari rusi si echipamente militare rusesti au inceput sa soseasca in Belarus pentru exercitiile militare ruso-bieloruse programate in luna februarie a acestui an, au anuntat autoritatile din Minsk, informeaza Reuters.

- Aleksandr Lukasenko a declarat ca Rusia si Belarus vor desfasura exercitii militare comune in februarie, potrivit Reuters. „Sunt exerciții normale cu scopul de a stabili un plan clar in confruntarea cu aceste forțe: vestul (țarile baltice și Polonia) și sudul (Ucraina)”, a spus Lukașenko.

- Rusia si Belarusul intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune in februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, transmisa in direct de televiziunea de stat. Conform informatiilor preluate…

