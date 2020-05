Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimei informari a Grupului de Comunicare Strategica, in Timis sunt 471 de persoane infectate cu coronavirus, cu sapte mai multe decat ieri. La nivel national, in ultimele 24 de ore au aparut 231 de noi cazuri de imbolnavire. Bilanțul pandemiei de coronavirus in Romania, din data de 10 mai:…

- Pana astazi, 30 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 12.240 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 695 persoane diagnosticate cu infecție cu…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate. Pentru judetul Timis, Grupul a produs o eroare.…

- Pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate, 508 decedate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.216 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.217 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana…

- Pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 5.467 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), conform informarii rupului de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 729 au fost declarate ... The post Noi cazuri de coronavirus confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 91…

- Niciun caz de coronavirus nu a fost confirmat pana acum in Romania, au anuntat marti autoritatile. Totusi, nu mai putin de 21 de romani se afla in carantina, dupa ce au revenit in tara din zone afectate de coronavirus. Alte persoane, in cazul carora riscul este mai mic, se afla in izolare la domiciu.Potrivit…