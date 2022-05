Niciun caz de hepatită severă, în România, nu a fost depistat până la momentul actual. Anunțul Ministerului Sănătății Niciun caz de hepatita severa, in Romania, nu a fost depistat pana la momentul actual. Anunțul Ministerului Sanatații Niciun caz de hepatita severa, in Romania, nu a fost depistat pana la momentul actual. Anunțul Ministerului Sanatații Pana la momentul actual, niciun caz de hepatita severa de origine necunoscuta nu a fost depistat in Romania, a anunțat in cursul zilei de luni Ministerul Sanatații, dupa alertele din ultima vreme referitor la suspiciunile unor astfel […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

