Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe l-a transferat, luni, pe mijlocasul Lorant Kovacs, de la formatia maghiara Ujpest Budapesta, a anuntat clubul covasnean pe pagina sa de Facebook. Kovacs (26 ani), jucator format la Universitatea Cluj, a evoluat in perioada 2016-2019 la echipa maghiara Haladas…

- REȘIȚA – Dupa ce a renunțat la jumatate din echipa, conducerea CSM Reșița a reușit un prim transfer in aceasta iarna. Atacantul Gabriel Dodoi, de la FC Rapid, va fi imprumutat pana in vara la gruparea din Valea Domanului. Dodoi semnase in vara cu gruparea bucureșteana, dupa ce jucase, tot sub forma…

- Rezultatele etapei 21 a Ligii a II-a Vineri, 6 decembrie: FC Arges – Sportul Snagov 3-0. Sambata, 7 decembrie: Metaloglobus Bucuresti – Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0, Gloria Buzau – Ripensia Timișoara 3-3, CSM Reșița – CS Mioveni 0-1, Dunarea Calarasi – Farul Constanța 1-1, ASU Poli Timișoara – Pandurii…

- Programul / rezultatele etapei 21 a Ligii a II-a Vineri, 6 decembrie – ora 18.00: FC Arges – Sportul Snagov. Sambata, 7 decembrie – ora 11.00: Metaloglobus Bucuresti – Csikszereda Miercurea Ciuc, Gloria Buzau – Ripensia Timișoara, CSM Reșița – CS Mioveni; ora 12.00: Dunarea 2005 Calarasi – Farul Constanța;…

- Rezultatele inregistrate in acest weekend, in etapa a 18-a de la Liga a II-a : Sambata, 16 noiembrie: CSM Reșița – Ripensia Timișoara 1-2, Viitorul Targu Jiu – FK Csikszereda 1-1, Gloria Buzau – Dunarea Calarași 3-1, FC Rapid – Pandurii Targu Jiu 4-0, ASU Poli Timișoara – Sportul Snagov 2-0. Duminica,…

- Sapte echipe de prima liga, FC Hermannstadt, FCSB, Academica Clinceni, Dinamo, Politehnica Iasi, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Universitatea Craiova, si formatia de liga secunda Petrolul Ploiesti s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Sferturile de finala vor…

- FC Argeș și Farul Constanța au terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata în etapa a 13-a din Liga 2. În urma acestui rezultat, cele doua echipe sunt vecine în clasament (locurile 10, respectiv 9).​Blejdea (12) și Alexe (81) au marcat pentru gazde, în timp ce…

- Formația olteana Pandurii Targu Jiu intalnește miercuri, de la ora 15.00, pe propriul teren, formatia Ripensia Timisoara. Partida conteaza pentru etapa a 12-a din Liga a II-a. Duelul din Gorj va fi arbitrat Alina Pesu, din Craiova. Acesta va fi ajutat la linii de Petruta Iugulescu (Targoviste) si Daniela…