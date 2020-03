Nicio picătură de sânge nu trebuie irosită! Dr. Georgeta Hanganu: Rugam fiecare donator sa nu plece de acasa pana nu da un telefon la Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiesti Luiza Radulescu Pintilie Daca, in urma cu o saptamana, inca se putea vorbi despre criza de sange transfuzabil, in prezent situatia s-a schimbat radical, din mai multe motive. Pe de o parte fiindca, in contextul noilor reglementari legate de functionarea retelei medicale, au avut loc externari masive si o restrangere aproape totala a interventiilor chirurgicale sau a procedurilor de tratament mari consumatoare de sange. Apoi, interdictiile privind circulatia au diminuat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

