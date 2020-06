Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate vor fi afisate pe 22 iunieInspectoratul Scolar Judetean Constanta a precizat ca la proba scrisa de Matematica, ce s a desfasurat in aceasta dimineata, s au prezentat 5.817 candidati si nu au existat incidente. Au fost 155 de copii ce nu s au prezentat la examen.Redam, in continuare,…

- Inspectoratul Școlar Suceava a informat ca 6.385 absolvenți de clasa a VIII-a s-au prezentat, astazi, la proba scrisa la matematica, din cadrul Evaluarii Naționale. Alți 486 de elevi au lipsit. Conform IȘJ, nici un candidat nu a avut temperatura peste maximul admis, de 37,3 grade. De asemenea, nimeni…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) a transmis, miercuri, ca, din datele centralizate pana in prezent, trei elevi au avut temperatura peste maximul admis la proba de Matematica a Evaluarii Nationale, potrivit news.ro.”Conform informatiilor primite pana acum, trei candidati au avut temperatura…

- O eleva din județul Vaslui, care trebuia sa susțina, miercuri, proba la matematica din cadrul Evaluarii Naționale 2020, nu a fost primit la examen, din cauza starii febrile in care se afla. In urma masurarii temperaturii la intrarea in școala, s-a constatat ca acesta avea 37,8 grade Celsius. "Conducerea…

- Nici la prima proba a Evaluarii Nationale - la Limba si literatura romana - nu au fost copii cu temperatura mai mare de 37,3 grade. Absolventii de clasa a VIII-a au inceput luni Evaluarea Nationala, examenele fiind sustinute in acest an, pentru prima oara, in conditii speciale, tinand cont de masurile…

- Ministerul Educatiei a transmis, luni, ca 6.7% dintre candidatii inscrisi la Evaluarea Nationala nu s-au prezentat, 166 fiind in izolare si 18 spitalizati sau carantinati. De asemenea, o eleva din Constanta nu a putut sustine proba, avand temperatura peste 37,3. Trei elevi au fost eliminati pentru…

- In Arges, 319 candidati au lipsit la prima proba a Evaluarii Nationale. Nici un copil prezent nu a avut febra! Astazi, 15 iunie 2020, s-a desfașurat prima proba scrisa a Evaluarii Naționale la Limba și literatura romana. In Arges au fost prezenți 5.132 de candidați, iar 319 nu s-au prezentat la examen.…

- Astazi, 15 iunie 2020, s-a desfașurat prima proba scrisa a Evaluarii Naționale pentru aproximativ 3000 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Alba. La proba scrisa de Limba și literatura romana au fost prezenți 2816 candidați, iar 181 nu s-au prezentat la examen. Niciun candidat nu au avut temperatura…