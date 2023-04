Stiri pe aceeasi tema

- Apelul la 112 a avut loc la inceputul acestei saptamani, mai exact pe 24 aprilie. Fiica persoanei imobilizate a sunat la numarul unic de urgența pentru a solicita o ambulanța in vederea transportarii mamei sale la spital. Ce-i drept, ambulanța a sosit in minute, dar fara personal care sa asigure preluarea…

- „Și mainile mici salveaza vieți” – 500 de elevi din Alba Iulia vor invața noțiuni de prim ajutor și norme simple de igiena. Proiectul, pe masa consilierilor locali „Și mainile mici salveaza vieți” – 500 de elevi din Alba Iulia vor invața noțiuni de prim ajutor și norme simple de igiena. Proiectul, pe…

- Ambulanța pentru Monumente Salaj cauta voluntari dispuși sa ajute la derularea lucrarilor de punere in siguranța a bisericii de lemn din satul Purcareț. Potrivit coordonatorilor de proiect, decorul pictat al bisericii s-a pastrat in buna masura, dar starea precara a invelitorii actuale pune in pericol…

- Criza de sange este o problema constanta in spitalele din Romania, care poate fi rezolvata doar prin efort comun. Peste 2.100 de romani s-au alaturat pana acum demersului unic pentru o televiziune din Romania, iar campania „Avem același sange” a ajuns astazi la cea de-a cincea ediție. Sabina Soos, o…

- Echipajele Detașamentului de Pompieri Suceava, trimise in sprijinul ISU Botoșani, au intervenit pentru salvarea a peste 100 de persoane ramase blocate in zapada, in zona localitații Vladeni, județul Botoșani. Pompierii militari suceveni au acționat in noaptea de miercuri spre joi, cu o autoșenilata,…

- Cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Someș Satu Mare, a treia serie de cursanți formata din jandarmi satmareni care incadreaza domeniul operativ și-a conturat abilitați pentru a putea acorda un prim ajutor de baza in situații deosebite. Doamna plt. adj.…

- Operatorul de transport feroviar de marfa CFR Marfa anunta ca a pus la dispozitie, in timp record, resurse materiale si umane, in vederea expedierii cat mai rapide a produselor de adapost catre populatia din Turcia afectata de cutremurele din 6 februarie 2023, dovedind astfel

- Cu sprijinul colegilor noștri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Someș Satu Mare, jandarmii satmareni din cadrul structurilor de ordine publica și-au conturat abilitați pentru a putea acorda un prim ajutor de baza in situații deosebite. Doamna plt. adj. Ramona Ardelean – coordonator…