Nici PNRR. Nici pandemie

Ultimele declarații ale lui Klaus Iohannis repun pe tapet spinoasa problema a Planului Național de Redresare și Reziliența. De data aceasta intr-o nota grava, cu multe adevaruri nerostite. Inițial, Planul a fost respins pentru ca ceea ce conținea era departe de ce ar fi trebuit sa intreprinda Romania in cadrul lui. Celor care l-au conceput […]