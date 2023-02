Stiri pe aceeasi tema

- Doi turisti din Brasov care au fost surprinsi de viscol in Masivul Leaota au fost recuperati de salvamontistii damboviteni si dusi la Cabana Bratei, informeaza, luni, Salvamont Dambovita. Cei doi turisti se abatusera de la traseul marcat, iar conditiile meteo le puteau fi fatale daca nu erau gasiti…

- A consuma un peste de apa dulce prins in lacurile si raurile din Statele Unite echivaleaza cu a bea timp de o luna apa potabila contaminata cu asa-numitii poluanti „eterni”, PFAS, conform unui nou studiu publicat marti, transmite AFP, citata de Agerpres. Aceste substante chimice au fost dezvoltate in…

- Salvamontistii au salvat 19 persoane in ultimele 24 de ore, noua dintre acestea fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital, In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in ciuda eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat, vineri, de Agentia Internationala a…

- Parlamentul European si statele membre UE au ajuns, marti, la un acord pentru a interzice importul in Uniunea Europeana a mai multor produse, precum cacao, cafea sau soia, atunci cand acestea contribuie la defrisari. Uleiul de palmier, lemnul, carnea de vita si cauciucul sunt de asemenea vizate, precum…

- Noua romani aflați intr-un microbuz care mergea catre aeroport au fost raniți, sambata, intr-un accident in Turcia. Microbuzul care transporta turiști, se indrepta catre aeroportul din Istanbul, iar din cauza vremii ploioase, șoferul microbuzului a pierdut controlul direcției. In urma accidentului au…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile care implementeaza o directiva europeana ce ofera posibilitatea ca romanii sa monteze panouri fotovoltaice nu doar in…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile care implementeaza o directiva europeana ce ofera posibilitatea ca romanii sa monteze panouri fotovoltaice nu doar in…