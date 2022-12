Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperile de curent electric pun in pericol chiar și gradina botanica din Kiev. Plantele tropicale din gradina botanica din Kiev s-ar putea confrunta cu o iarna de dispariție, deoarece intreruperile de curent din Ucraina sfașiata de razboi afecteaza puternic sursa principala de incalzire. Șefa echipei…

- Consilierul sefului Biroului presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Oleksi Arestovici, s-a pronuntat impotriva proiectului de lege, care interzice utilizarea in știința și educație a manualelor și a literaturii in limba rusa, informeaza canalul Telegram al publicației "Strana", potrivit RADOR.…

- Rusia nu și-a abandonat planul de a viza Ucraina cu raiduri aeriene și considera ca penele de curent sunt ultima sa speranța, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Penele de curent din Republica Moldova inregistrate in ultimele zile, dar și tensiunile politice interne ar trebui sa fie semnale de alarma pentru tot Occidentul in ceea ce privește continuarea agresiunii ruse in interiorul Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zece milioane de ucraineni au ramas fara curent electric , chiar in momentul in care temperaturile au inceput sa scada la zero grade Celsius și chiar mai jos, in urma unei noi serii de atacuri cu rachete efectuate de ruși care au vizat in special infrastructura de energie, a anunțat președintele Volodimir…

- Doi azeri in varsta de 36 și 38 de ani, care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina, au fost reținuți de ofițerii de investigație. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar prezenta un pericol social a securitații naționale, fiind analizate caracteristicile lor infracționale, precum și legaturile…

- Mulți gospodari vor sa aiba gradina perfecta tot anul, iar pentru asta apeleaza la florile care sunt deschise și colorate indiferent de anotimp. Acestea sunt o alegere buna pentru oricine pentru ca sunt ușor de ingrijit și ofera o imagine deosebita locuinței tale. Poți sa le pui și in glastra sau in…

- Conducerea celei mai mari unitați spitalicești din județ a cerut ajutorul Consiliului Județean Vrancea, pentru ca Ministerul Sanatații, forul tutelar, a refuzat sa ofere finanțare pentru plata facturilor.