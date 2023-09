Nici n-a început bine școala, că polițiștii au găsit deja elevi care au chiulit de la ore Odata cu inceperea anului școlar, polițiștii au desfașurat acțiuni de depistare a elevilor care chiulesc de la ore. Rezultatul – 10 elevi depistați in afara unitaților de invațamant. Anul școlar 2023 – 2024 a inceput de nicio saptamana. Polițiștii bistrițeni au inceput și ei sa verifice localurile din apropierea unitaților de invațamant pentru a vedea daca sunt elevi prezeți acolo in timpul orelor de curs. Acțiunea n-a fost fara rezultate: 10 elevi au fost depistați in afara unitaților de invațamant. Asta in prima zi, in doar 3 ore de acțiuni. ”La data 13 septembrie a.c., in intervalul orar 10.00-13.00,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 207 din 15 septembrie 2023BULETIN DE PRESA Actiuni ale politistilor de la Siguranta Scolara si Ordine Publica, pentru siguranta elevilor La data 13 septembrie a.c., in intervalul orar 10.00 13.00, politistii din cadrul Biroului Siguranta Scolara impreuna cu politistii Biroului Ordine Publica din…

- In perioada 30 31 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie. In perioada 30 31 august 2023, politistii din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului…

- Un barbat de aproape 80 de ani, de cetațenie straina, a fost tlharit in plina strada, in Bistrița. Faptașul, un tanar de 21 de ani, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au fost sesizați, de un cetațean strain, ca a fost talharit in plina strada de un tanar. Mai exact, in timp ce…

- 44 de comune și 10 orașe din județul Maramureș au finanțarea asigurata prin PNRR pentru dotarea unitaților de invațamant pe care le au in subordine. Toate aceste proiecte au o valoare de peste 108 milioane lei, bani care vor fi investiți in dezvoltarea infrastructurii unitaților școlare din Maramureș.…

- Polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații și Biroului Siguranța Școlara au desfasurat activitați preventiv-informative in aer liber, cu preșcolarii din municipiul Buzau participanți la „Ludoteca din Gradina”, proiect inițiat de Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu”…

- Absenteismul reprezinta o problema in multe dintre școlile salajene. O analiza cu privire la activitațile desfașurate pentru asigurarea climatului de siguranta publica in incinta si zona adiacenta a unitatilor de invatamant preuniversitar din Salaj, in anul școlar 2022-2023, a fost prezentata, astazi,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a luat masuri pentru derularea in conditii de siguranta a Examenului de Evaluare Nationala si a Examenului National de Bacalaureat, care se desfasoara in luna iunie a.c. Potrivit unui comunicat al IPJ Constanta, la data de 19 iunie a.c., la nivel national,…

- Joi, 15 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au acționat in municipiul Baia Mare pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite care se comit in domeniul aparatelor de marcat electronice de catre operatorii economici din zona unitaților de invațamant, precum și pentru…