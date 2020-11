Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie, Spitalul Penitenciar Dej a obținut Nivelul II de acreditare, cel mai mare acordat vreodata unui spital din sistemul penitenciar de catre Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS). Asta inseamna ca unitații spitalicești i-au fost validate și apreciate serviciile…

- Spitalul orasenesc „Sf. Dimitrie” Targu Neamt a avut, spre deosebire de cel de la Piatra Neamt, la care directorii au fost schimbati pe banda rulanta, mult mai multa stabilitate la nivel managerial. Chiar si asa n-au lipsit sincopele, in special la nivelul scandalurilor media, unde s-a vorbit despre…

- Cristina Racoceanu, fosta secretara executiva a partidului Uniunea Populara Social Creștina, a fost numita in funcția de președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), potrivit site-ului G4Media.ro, care a studiat organigrama de pe site-ul instituției.Cristina…

- Femeia a declarat ca a stat doar 9 zile in spital, iar toata experienta a marcat-o prufndat. Aceasta isi striga revolta pe contul personal de Facebook si marturiseste ce conditii precare sunt in spitalul timisorean, suport-covid! "M-am gandit mult daca sa fac sau nu postarea asta, pentru ca…

- Spitalul Județean de Urgența Pitești marcheaza Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Cladirea Spitalului Județean de Urgența Pitești (SJUP) va fi iluminata in portocaliu, de Ziua Mondiala a Siguranței Pacientului. Ca și anul trecut, SJUP se alatura inițiativei Organizației Mondiale a Sanatații (OMS)…

- Centrul Medical "Nova Vita" din Targu Mureș a fost incadrat in categoria a II-a de acreditare cu recomandari, cu un punctaj de 80,35%, de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, conform unui anunt facut in data de 26 august, pe pagina oficiala de Facebook a unitații medicale.…

- Mai multe asociatii de pacienti impreuna cu Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) au elaborat un chestionar pentru pacienti referitor la cum s-a desfasurat comunicarea cu medicul si cu personalul medical pe perioada spitalizarii. Coalitia Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Acestea vor fi susținute on-line, in perioada 70-10 septembrie, avand ca tema riscurile infecțiilor in sarcina. Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS) a anunțat ca in luna septembrie organizeaza a doua ediție a cursurilor ce vizeaza imbunatațirea practicii medicale curente,…