- Acordul privind imigrația incheiat la summit-ul UE de la Bruxelles nu a aplanat criza politica din Germania. Chiar daca va reuși sa-și salveze guvernul, Angela Merkel va ieși din acest clinci mai slabita ca niciodata. Unul din cele doua motoare ale UE (alaturi de Emmanuel Macron) va fi definitiv gripat.

- Cota de incredere a presedintelui francez Emmanuel Macron si a premierului sau Edouard Philippe continua sa scada, a informat sambata postul de televiziune Francetvinfo in pagina sa electronica, citand rezultatele unui sondaj Harris interactiv, difuzate vineri seara, relateaza agerpres. Acesta…

- Germania și Franța susțin crearea unui buget comun pentru Zona euro cu scopul de a o proteja mai bine in fața crizelor, a anunțat marți, la Berlin, cancelarul german Angela Merkel, potrivit AFP.

- Reforma UE post-Brexit si tensiunile politice in jurul problemei migrantilor fac parte dintre problemele pe care cancelarul german Angela Merkel - a carei pozitie este fragilizata din punct de vedere politic - urmeaza sa le discute cu presedintele francez Emmanuel Macron marti, la Berlin, intr-o…

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…

- Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa, in cursul careia se va intalni cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin, cu presedintele francez Emmanuel Macron la Paris si apoi cu premierul britanic Theresa May la Londra, potrivit Agerpres. El a afirmat, in cadrul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca le va spune liderilor europeni ca Israelul va lansa mai multe atacuri pentru a preveni stabilirea unei prezente iraniene in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Netanyahu urmeaza sa plece luni intr-o calatorie de patru zile in Europa,…

- Aflat joi la Berlin pentru a solicita un "plus de solidaritate" financiara pentru zona eruo in cadrul proiectului sau de refondare a Europei, Emmanuel Macron nu a putut obtine din partea cancelarului Angela Merkel decat...