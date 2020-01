Stiri pe aceeasi tema

- Christian Bale, care a triumfat in filmele cu supereroi interpretandu-l pe Batman, se afla in negocieri pentru a se alatura distributiei blockbusterului 'Thor: Love and Thunder', a informat luni portalul de specialitate Collider citat de EFE. Deocamdata nu s-au aflat detalii despre aceste discutii,…

- Bogdan Țiru, fotbalistul Viitorului, s-a casatorit cu Ana Marina Petroșanu. Jucatorul de 25 de ani e intr-o relație cu Marina de peste 3 ani iar cei doi și-au oficializat legatura in acest inceput de an. Superba bruneta a postat și ea imagini de la ceremonie pe Instagram, celebrand evenimentul și dandu-le…

- In cadrul Consumer Electronics Show (CES) 2020, care are loc la Las Vegas in perioada 7-10 ianuarie 2020, BMW Group va prezenta o abordare vizionara privind crearea unei experiente de mobilitate a viitorului.Prezenta constructorului premium la CES 2020 poate fi rezumata de hashtagul #ChangeYourPerspective.…

- Aristidis Soiledis a fost integralist in ultimele doua meciuri disputate de FCSB in campionat. Dupa ce a evoluat fundaș central in disputa cu Gaz Metan, in care „roș-albaștrii" au caștigat fara gol primit, Soiledis a inceput tot in centrul apararii și la Ovidiu, contra Viitorului, unde a și reușit…

- Episoadele vor fi difuzate si pe canalele locale de social media, Facebook, Instagram si YouTube ale History, din 23 decembrie. „Ideea acestor mini-episoade a venit in urma numeroaselor dezbateri despre adevarul evenimentelor din decembrie 1989. Se spune ca a existat cu adevarat o revolutie la Timisoara,…

- Prezenta la Gala UNICA 2019, artista Andra a susținut un concert pentru invitații de la eveniment, dar a și stat de vorba cu Unica.ro despre debutul fiicei sale, Eva Maria in… vlogging. Vezi clipul video! „Așa vorbește tot timpul (Eva Maria)“, spune Andra referitor la primul vlog pe care fiica ei l-a…

- Rapperița Cardi B va aparea in viitorul film „Fast & Furious” alaturi de Vin Diesel. Nu se știu inca detalii despre rolul ei. Este al doilea ei proiect cinematografic. Ea a mai aparut in drama Hustlers, alaturi de Jennifer Lopez. Cardi B și Vin Diesel s-au aflat pe platourile de filmare in ultima lor…

- Tom Cruise, aparitie rara alaturi de fiul sau, Connor! Cum arata tanarul in varsta de 24 de ani! Weekend-ul acesta, Tom Cruise a fost fotografiat in Londra alaturi de fiul sau, Connor, in varsta de 24 de ani, care este foarte rar vazut in public. Ambii erau imbracati casual si au mers impreuna sa vada…