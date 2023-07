Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in semifinala pentru locurile 5-8 de la Campionatele Balcanice de volei feminin, echipa naționala feminina Under 17 a Romaniei a invins cu scorul de 3-0 (26-24; 25-11; 25-10) naționala Macedoniei de Nord. Din nou, tanara voleibalista din Turda, Daria Cocan, a fost una dintre cele mai bune jucatoare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite o serie de sfaturi si recomandari cetatenilor romani (suporteri, jurnalisti etc.) care se vor deplasa la Pristina pentru a asista la meciul Romania-Kosovo: In cazul deplasarii pe cale rutiera, este recomandat ca intrarea in Kosovo sa se realizeze dinspre…

- Novac Djokovic a doborat recordul lui Rafael Nadal. De 23 de ori caștigator la Grand Slam! Novak Djokovic a facut istorie ieri la Paris. Tenismenul a doborat recordul lui Rafael Nadal, care este de 22 de ori caștigator la Grand Slam. Djokovic are in palmares, dupa victoria de la Rolland Garros, un palmares…

- Filip Cristian Jianu a fost invins de tunisianul Aziz Dougaz cu 6-3, 3-6, 6-4, joi, in optimile de finala al turneului challenger de la Skopje (Macedonia de Nord), dotat cu premii totale de 73.000 de euro. Jianu (21 ani, 299 ATP) s-a inclinat in fata principalului favorit dupa doua ore si 18 minute…

- Cele mai importante turnee de tenis din Romania, Concord Iasi Open – ATP Challenger 100 si BCR Iasi Open – WTA 125, vor avea loc in perioada 10-23 iulie, la Baza Sportiva Ciric din Iasi. Potrivit organizatorilor, jucatori de top din ATP si WTA vor veni la Iasi. In prima saptamana, 10-16 iulie, are loc…

- Nicholas David Ionel s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Francavilla al Mare (Italia), dotat cu premii totale de 73.000 de euro. Acesta l-a invins pe columbianul Nicolas Mejia, cu 6-4, 6-4 dupa doua ore si 25 de minute. Romanul si-a asigurat un cec de 1.165 de…

- Nicholas David Ionel s-a oprit in semifinale la Roseto degli Abruzzi.Tenismanul roman Nicholas David Ionel a fost invins de belgianul Raphael Collignon cu 1-6, 6-4, 6-1, sambata, in semifinalele turneului challenger de la Roseto degli Abruzzi (Italia), dotat cu premii totale de 73.000 de euro, informeaza…

- The Romanian tennis player Nicholas David Ionel qualified, on Thursday, in the quarter-finals of the challenger tournament in Roseto degli Abruzzi (Italy), with total prizes of 73,000 euros, after defeating Indian Sumit Nagal, 7-5, 7-6 (8/6).Ionel (20 years old, 219th in the ATP ranking), seed number…