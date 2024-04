Stiri pe aceeasi tema

- Danielle Collins este jucatoarea momentului in circuitul WTA. Dupa victoria din finala de la Miami, americanca și-a adjudecat și trofeul de la Charleston, dupa victoria in fața Dariei Kasatkina, scor 6-2, 6-1.

- Echipa Brest a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia FC Lorient, duminica, intr-un meci din etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Frantei, potrivit Agerpres. ''Piratii" s-au impus in derby-ul regiunii Bretania printr-un gol marcat de Romain Del Castillo in finalul reprizei…

- Echipa FC Barcelona a invins in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia Atletico Madrid, duminica seara, in derby-ul etapei a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres. Portughezul Joao Felix, jucator imprumutat de Atletico Madrid la FC Barcelona, a deschis scorul pe stadionul Metropolitano,…

- Ladislau Boloni, 70 de ani, cel mai in varsta antrenor din Ligue 1, a scapat de coșmarul infrangerilor la Metz. Duminica, a invins cu 2-0 la Nantes, un succes pe care il aștepta de 11 etape. Situația lui Ladislau Boloni era critica. Nu mai caștigase la Metz din 26 noiembrie in Ligue 1, de la 3-2 in…

- Brest a invins sambata seara cu un sec 3-0, in deplasare, pe Strasbourg, in etapa a 23-a din Ligue 1, si si-a consolidat pozitia a doua in clasament, ramanand insa la zece puncte de liderul PSG, conform Agerpres. Pe Stade de la Meinau, victoria oaspetilor a fost adusa de tripla lui Mahdi Camara (33,…

- Metz, trupa antrenata de Ladislau Boloni (70 de ani), a pierdut meciul cu Lyon, 1-2, in etapa 23 din Ligue 1 și a ajuns la 10 meciuri consecutive fara victorie. Lui Boloni ii merge din ce in ce mai rau in Franța, acolo unde nu a mai obținut o victorie de la sfarșitul lunii noiembrie 2023, perioada in…

- Ladislau Boloni, 70 de ani, nu mai reușește sa gaseasca soluții la Metz. Nu a mai invins din 26 noiembrie. De atunci, noua partide consecutive fara succes, opt eșecuri și un egal. Duminica, 0-3 cu Montpellier și e pe locul 17, sub linia retrogradarii. Ladislau Boloni a promovat-o pe Metz din primul…

- FCSB a reușit sa invinga Universitatea Craiova cu scorul de 3-0 (1-0), duminica seara, in Banie, intr-un meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, scrie Agerpres. Universitatea Craiova – FCSB FOTO: Facebook/FCSBOfficial Scorul a fost deschis de FCSB prin Darius Olaru (45+8 – penalty), dupa un hent…