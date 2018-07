Nicaragua: Preşedintele Daniel Ortega îi acuză pe episcopi de conspiraţie, ce ar avea drept scop destituirea sa Presedintele nicaraguan Daniel Ortega i-a acuzat joi pe episcopi de participare la o conspiratie ce vizeaza destituirea sa, acuzatii lansate cu ocazia marcarii a 39 de ani de la revolutia din 1979, relateaza AFP. ''M-a durut faptul ca episcopii mei s-au comportat ca niste pucisti (...). Ei s-au descalificat ca mediatori, ca martori (in dialog), deoarece mesajul lor este lovitura de stat'', a declarat Ortega (72 de ani) la Managua, in cadrul unei ceremonii care a reunit mii de partizani ai sai. Episcopii nicaraguani fac oficiul de mediator intre guvern si opozitie in criza politica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

