- Cel putin 192 de persoane sunt date disparute si alte 75 au murit in urma eruptiei vulcanului Fuego din Guatemala, duminica, iar marti o noua eruptie a propulsat gaze si lava in partea de sud a vulcanului, scrie BBC.Citește și: Valer Dorneanu, ieșire EXPLOZIVA: replica pentru Klaus Iohannis…

- Veștile proaste continua sa vina in urma erupției Volcan de Fuego ( Vulcanul de Foc, din Guatemala. Pana acum, nu mai puțin de 69 de persoane și-au pierdut viețile, anunța directorul Institutului National guatemalez de Medicina Legala, relateaza The Associated Press.

- Doua persoane au decedat, printre care un roman de 64 de ani, iar alte 23 de persoane au fost ranite dupa ce un tren regional de calatori a intrat in coliziune cu un camion aflat pe șine, in apropiere de localitatea Caluso din regiunea orașului Torino, informeaza site-ul cotidianului La ...

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, potrivit primului bilant anuntat de politia canadiana, dar unul dintre raniti a decedat ulterior, transmite Reuters. Soferul a fost retinut si identificat, a declarat presei…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto, iar incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, a anuntat politia canadiana. Bilantul prezentat de Reuters a fost comunicat de adjunctul sefului politiei din...

- Cel putin 48 persoane au murit, iar alte 112 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, a informat un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Organizatia terorista…

- Violentele petrecute intr-un penitenciar din SUA s-au soldat cu moartea a cel putin sapte detinuti si cu 17 raniti, informeaza presa americana. Numeroase altercatii au avut loc duminica seara (luni dimineata, ora Romaniei) in Penitenciarul Lee, situat in apropierea oraselului Bishopville,…

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…