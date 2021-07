Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (34 de ani) și Neymar (29) au fost numiți cei mai buni fotbaliști de la actuala ediție a Copei America, a carei finala va avea loc in aceasta noapte. CONMEBOL, forul care guverneaza fotbalul internațional din America de Sud, a numit astazi cei mai buni jucatori de la Copa America 2021,…

- Lionel Scaloni, 43 de ani, selecționerul Argentinei, vorbește la superlativ despre Leo Messi inainte de finala Copa America, pe care naționala albiceleste o va disputa contra Braziliei. Messi și Neymar sunt gata de confruntare, in primul duel Argentina - Brazilia dupa 14 ani in finala turneului sud-american.…

- Argentina lui Messi va înfrunta Brazilia lui Neymar în ultimul act al Copei America. Starul argentinian s-a aratat bucuros de duelul cu fostul coleg de la Barcelona, dar a ținut sa puncteze și greutațile prin care echipa sa a trecut de-a lungul competiției. Argentina s-a calificat…

- Brazilia a învins luni Peru, scor 1-0, la Rio de Janeiro, calificându-se astfel în finala Copa America. Lucas Paqueta, în minutul 35, din pasa lui Neymar, a marcat unicul gol al partidei. Brazilia va juca finala cu numarul 21 a competitiei sud-americane. Cvintupla…

- Lionel Messi, 33 de ani, se pregatește alaturi de naționala Argentinei pentru un nou turneu de Copa America. Starul argentinian se afla in Brazilia, pentru meciul de deschidere impotriva celor din Chile, de luni noapte. Ediția din acest an ii ofera inca o ocazie lui Messi de a caștiga un trofeu internațional…

- Casemiro a refuzat sa vina la conferința de presa, iar selecționerul Tite a declarat: „Ne-am exprimat opinia clara despre acest subiect”. Internaționalii nu vor sa joace turneul final acasa in plina pandemie. Decizia controversatului președinte Jair Bolsonaro, de a gazdui Copa America in Brazilia cand…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, atacat dur dupa ce a acceptat sa organizeze Copa America, intr-o perioada critica, in pandemie. Situația din Brazilia e inca dramatica in pandemie. Peste 16 milioane de cazuri, a treia țara in lume, 460.000 de decese (a doua, dupa SUA). Și totuși, autoritațile…

- Neymar, 29 de ani, le-a spus oficialilor parizieni ca dorește sa evolueze cu Brazilia și la Copa America, și la Olimpiada. PSG ii va cere probabil sa aleaga. La fel va proceda și cu Mbappe, prins intre Euro și Jocuri cu Franța! Intr-o perioada cand se discuta aprins in Liga 1 asupra lotului pe care…