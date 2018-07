Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in Marea Britanie a emis marti o avertizare pentru americanii din Londra, sugerandu-le sa manifeste o atitudine reticenta pe timpul vizitei presedintelui american Donald Trump, in cazul in care protestele impotriva acestuia devin violente, relateaza Reuters.

- Strategia lui Donald Trump, care, cu ajutorul amenințarilor, al sancțiunilor, al tarifelor și al presiunii diplomatice asupra altor țari, spera sa "faca America din nou mare", incepe sa plesneasca pe la cusaturi, susține Ria Novosti, citata de Rador. Nu numai ca, principalii oponenți ai Statelor Unite…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Europenii, majoritari in G7, s-au intors de la summitul canadian umiliti și dezorientati de Donald Trump, care iși urmeaza drumul fara sa-i pese de ei. Intre sarm, confruntare sau eludare, care sunt opțiunile strategice ale liderilor Batranului Continent? Sa joace cartea prieteniei - un drum fara iesire?…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara. Potrivit…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Prin trei actiuni indraznete din aceasta saptamana - avioane F-15, o prezentare prin PowerPoint si adoptarea unei noi legi controversate - premierul Benjamin Netanyahu si-a intarit pumnul incercand sa zadarniceasca ambitiile strategice ale Iranului si riscand astfel sa atraga cele doua tari intr-un…

- Organizatorii protestului de sambata trecuta sustin ca demonstratia nu a fost finantata din strainatate, dar am putut observa ca ei au mers pe reteta demonstratiei din SUA, dupa alegerea lui Donald Trump, a declarat televiziunii ungare ECHO TV, Zoltan Lomnici, potrivit Rador.