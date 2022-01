Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului New York, Eric Adams, a promis luni ca va scapa megalopolisului de arme, inclusiv prin trimiterea în strada a poliției în civil, dupa ce un val de violențe din ultimele zile a dus la moartea unui tânar ofițer, potrivit AFP.„Violența cu armele este o criza…

- Primarul orașului New York, Eric Adams, a spus ca 19 persoane, printre care și copii, au murit într-un incendiu la un bloc de apartamente din Bronx, relateaza Reuters. 63 de persoane au fost ranite în total, dintre care 32 au fost duse la spital cu rani grave care le pune acestora viața…

- Ales pe 3 noiembrie 2021 ca primar al New York-ului, Eric Adams și-a preluat oficial mandatul sambata, 1 ianuarie 2022. O consacrare pentru acest afro-american de 61 de ani, provenit dintr-o familie saraca din cartierul Brooklyn. Eric Adams devine astfel al doilea afro-american din istoria SUA care…

- Poliția din New York va fi condusa pentru prima oara in istoria sa de 176 de ani, de o femeie, a anunțat miercuri viitorul primar al celui mai mare oraș din SUA, Eric Adams. Keechant Sewell va fi, de asemenea, a treia persoana de culoare din istoria NYPD care conduce institutia, noteaza BBC. Keechant…

- Primarul ales al New York-ului, Eric Adams, a promis ca iși va lua primele trei salarii in bitcoin, dupa un schimb de replici pe Twitter cu primarul din Miami. Viitorul primar al New York-ului, unul dintre cele mai mari centre financiare din lume, a subliniat viziunea sa de a transforma orașul…

- Francis Suarez, primarul orașului Miami, a anunțat marți pe Twitter ca își va încasa urmatorul salariu în bitcoin, relateaza Markets Insider.„Îmi voi lua urmatorul salariu 100% în bitcoin...problema rezolvata!”, a scris primarul, dându-i tag lui…