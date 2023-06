New York-ul, paralizat de fumul generat de incendiile din Canada

Coasta de est SUA a fost acoperita miercuri de o ceata groasa, generata de fumul provenit de la masivele incendii de vegetație din Canada, afectand milioane de oameni din marile orase americane. Din cauza niveluri periculoase de poluare, la New York, dar si in Carolina de Nord, Indiana, Syracuse sau Pennsylvania au fost oprite zborurile aviatice, au fost inchise parcuri si au fost anulate meciurile din Major League Baseball sau curse de cai. Primarul orașului New York, Eric Adams, le-a cerut locuitorilor din cel mai populat oraș al SUA sa limiteze activitațile in aer liber. Din cauza fumului gros,…