Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost in primele noua luni din 2021 de 5.131.300, in crestere cu 24,9% fata de cel consemnat in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.…

- In fiecare an pe data de 31 octombrie este sarbatorita Ziua Internationala a Marii Negre, data la care in anul 1996, a fost semnat Planului Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre: Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Marea Neagra este situata…

- Explozie de infectari cu noul coronavirus in mare parte din Europa, iar Estul este bolnavul continentului. Rusia, Ucraina și Bulgaria au raportat astazi cele mai multe cazuri noi și decese inregistrate intr-o singura zi de la debutul pandemiei.

- Alaturi de rapița și soia, floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) este una dintre cele mai apreciate plante oleaginoase, cultivata pe aproximativ 18 milioane de hectare in Europa, 90% din aceasta suprafața regasindu-se in Rusia, Ucraina, Romania, Bulgaria și Ungaria. Potrivit lucrarii „Fitotehnie”,…

- Peste 90.000 de euro este salariul anual pentru judecator de Curte Suprema din Romania. Suma este de cinci ori mai mare fața de cat caștiga un magistrat de același rang din Republica Moldova. De asemenea, este cu aproape 8000 de euro mai mult decat primește un judecator din Germania. Datele provin dintr-un…

- Convenția de la Istanbul a fost ratificata astazi, 14 octombrie, in lectura a doua. Ce inseamna asta și care vor fi schimbarile dupa acest pas important, iți povestim in acest articol. {{553251}}Mai multe state, precum Bulgaria, Slovacia, Cehia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Ungaria, Rusia, Ucraina,…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…

- Alte 485 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care 414 in randul persoanelor nevaccinate.Din numarul total de cazuri, 32 sunt de import: 8-Italia, 6-Turcia, 4-Romania, 3-Rusia, 2-Bulgaria, 2-Ucraina, 2-Germania, 1-Belgia, 1-Canada, 1-Letonia,…