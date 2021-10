Stiri pe aceeasi tema

- Ce risca angajații care refuza vaccinarea! Proiectul de lege privind vaccinarea sau testarea obligatorie a cadrelor medicale a ajuns in Parlament. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Sanatații care prevede vaccinarea sau testarea obligatorie din buzunarul propriu al cadrelor medicale ar urma sa…

- Proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri, a anunțat marți dupa-amiaza ministrul interimar al Sanatații Cseke Attila. „In Ministerul Sanatații s-a pregatit proiectul legislativ care prevede vaccinarea obligatorie a anumitor categorii…

- In cursul serii de joi, premierul Florin Cițu a vorbit despre situația in care se afla Romania, in ciuda faptului ca cinci milioane de romani s-au vaccinat anti-Covid-19. Declarația a fost facuta la scurt timp dupa ce Guvernul a adoptat prin intermdiul unei hotarari noile masuri propuse de Comitetul…

- Nelu Tataru, fostul ministru al Sanatatii, propune vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii profesionale. Consilier onorific al premierului este primul om din spatiul politic romanesc care propune imunizarea obligatorie. Care sunt categoriile despre care vorbește.

- In lumina noilor date referitoare la creșterea numarului de infectari cu covid, se discuta tot mai mult de obligativitatea vaccinarii. Fostul ministru Nelu Tataru, acum consiier onorific la Ministerul Sanatații, spune ca este de acord cu acest lucru. De altfel consilierul este printre cei care a venit…

- In vreme ce in Italia au loc discuții aprinse in ceea ce privește revenirea copiilor la scoala in conditiile noului val al pandemiei, ministrul italian al educatiei, Patrizio Bianchi, a sustinut vineri sa se impuna vaccinarea obligatorie a cadrelor didactice, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.…

- Prima masura a fost anunțata deja luni, cand zece angajați ai unui azil de batrani din Volos au fost suspendati din funcții pe o perioada nedeterminata. Este vorba despre cinci ingrijitori si cinci angajati din administratie.Autoritațile din Grecia au decis impunerea vaccinarii obligatorii in contextul…

