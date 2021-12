Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul municipal din New York a adoptat joi o lege ce permite strainilor sa voteze la alegerile locale, devenind primul oras important din Statele Unite care a facut un astfel de pas, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta lege locala, adoptata cu 33 de voturi pentru, 14 impotriva si doua…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni ca toti angajatii din sectorul privat vor fi vizati de obligativitatea de a se vaccina împotriva noului coronavirus începând din 27 decembrie, informeaza AFP. Edilul american a mers astfel si mai departe în aceasta…

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a anuntat luni, 6 decembrie, ca toti angajatii din sectorul privat vor fi obligati sa se vaccineze impotriva noului coronavirus incepand din 27 decembrie, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Aici, la New York, am decis sa lansam un atac preventiv (impotriva…

- Statele Unite l-au acuzat luni pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro ca a "fraudat in mare masura" alegerile regionale si locale de duminica, care in opinia lor nu au fost nici libere, nici corecte, noteaza AFP. "Regimul Maduro i-a privat din nou pe venezueleni de dreptul lor de a participa…

- Primarul Comunei Poiana, Marian Șerban, ii informeaza pe cetațeni ca au oportunitatea de a fi scutiți de plata majorarilor de intarziere. Vor beneficia de aceasta facilitate prevazuta de Codul Fiscal toți contribuabilii care achita integral obligațiile principale – taxe și impozite datorate la bugetul…

- Incepand de luni, 8 noiembrie, intra in vigoare noile reguli de admitere a calatorilor in SUA, conform carora strainii care sosesc in țara vor trebui sa prezinte un certificat de vaccinare cu unul dintre cele șase vaccinuri aprobate in SUA sau Europa. Sputnik, precum și alte doua vaccinuri…

- Maratonul vaccinarii pentru viata de la Bucuresti Centru de vacinare la Circul Metropolitan din Sectorul 2. FOTO: Catalin Radu. Un amplu eveniment de vaccinare anti-COVID-19 se desfașoara în Capitala la sfârșitul acestei saptamâni în care ritmul campaniei naționale de…

- IBM a anuntat joi, 7 octombrie, ca va impune tuturor angajatilor din Statele Unite sa se vaccineze impotriva Covid-19 pana pe 8 decembrie, iar in caz contrar ii va suspenda fara plata, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro.Masura survine in urma anunțului de luna trecuta al presedintelui Joe…