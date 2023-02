Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, marti seara, in urma unui incendiu izbucnit la o casa din judetul Constanta, victimele fiind transportate la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Traficul rutier este oprit marti seara pe DE 584, in orasul Insuratei, din cauza unui accident produs intre un autocamion si doua autoturisme si soldat cu ranirea a doua persoane, care sunt incarcerate, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Fii la curent…

- Trei persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident intre doua autoturisme, in afara localitatii dambovitene Lucieni, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, potrivit Agerpres.Circulatia a fost blocata pe ambele sensuri pentru efectuarea cercetarii la fata…

- Doua persoane au fost ranite și au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de un autoturism in Targoviște. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un eveniment de Craciun s-a transformat in haos, duminica seara, in orasul australian Sydney, dupa ce un foc de artificii a scapat de sub control, ranind cel putin noua persoane, inclusiv trei copii, transmite luni agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- rei persoane au fost ranite, dintre care doua au ramas incarcerate, in urma unui accident in care au fost implicate un autotursim și un TIR, produs vineri pe DN 19, in județul Bihor, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un accident a avut loc sambata, pe DN 14 Sibiu-Sighisoara, in zona localitatii Tarnava, judetul Sibiu, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau cinci calatori. In urma coliziunii, trei persoane au suferit leziuni, doi adulti si un minor, potrivit news.ro. Fii…

- Centrul Infotrafic anunta sambata dimineata ca pe DN 7 Deva-Arad, la kilometrul 499+800 de metri, intre localitatile Lipova si Otvos, judetul Arad, un autoturism a colizionat o autoutilitara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…