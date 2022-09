Stiri pe aceeasi tema

- Propagandiștii ruși cer ca centrele decizionale din Kiev sa fie atacate, dupa se sambata seara mașina in care se afla Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, ideologul președintelui rus Vladimir Putin, a sarit in aer in apropiere de Moscova. Postul de televiziune al Kremlinului Tsargrad TV anunța…

- Analistul politici Alina Mungiu Pippidi intra tare in scandalul generat de raportul Amnesty International care spunea ca Ucraina a creat baze militare in școli și spitale pentru ca mai apoi sa acuze Rusia ca distruge zone locuite de civili. Mungiu spune ca Amnesty a fost izgonita din Rusia și ca…

- Profesorul de științe politice Alina Mungiu-Pippidi iși exprima solidaritatea cu organizația Amnesty International, care a publicat recent un raport in care precizeaza ca tacticile de lupta folosite de Ucraina pun in pericol civilii. Intr-un articol de opinie publicat in Romania Curata , Mungiu-Pippidi…

- Curtea Suprema a Rusiei a desemnat regimentul ucrainean Azov ca fiind o organizație terorista, potrivit Sky News. Regimentul Azov a fost una dintre cele mai proeminente formațiuni militare ucrainene care au luptat impotriva Rusiei in estul Ucrainei, in special in Mariupol. Regimentul Azov, care are…

- Prima doamna a Ucrainei Olena Zelenska a vorbit, intr-un interviu pentru revista Vogue , despre modul in care a schimbat-o razboiul, dar și despre casatoria cu Volodimir Zelenski. Olena apare in fotografii pe front, dar si tinandu-si de mana sotul. La trei luni de la portretul publicat de Time pe coperta,…

- La cateva zile dupa aparitia anuntului cu privire la „infratirea” dintre Sankt Petersburg si Mariupol, guvernatorul Aleksandr Beglov a vizitat o scoala si teatrul in ruine al orasului-port de la Marea Azov capturat de fortele ruse dupa mai bine de doua luni de bombardamente devastatoare.

- Pe masura ce ataca orașele din Ucraina cu artileria, rușii le bombardeaza, de asemenea, cu mesaje menite sa erodeze increderea ucrainenilor in armata și guvernul lor. In suficiente cazuri, aceste mesaje par sa iși fi atins ținta, scrie New York Times . In orașul ucrainean estic Lisiciansk, Maksim Katerinin,…

- Macron a relansat la Chișinau ideea Comunitații Politice Europene din care sa faca parte Republica Moldova inainte de aderarea propriu-zisa la UE. Ce inseamna Comunitatea Politica Europeana? Nimeni nu știe deocamdata, e un fel de sa va dam nimic ca sa nu va dam ceva. Va fi Comunitatea Politica Europeana…