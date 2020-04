New York. Epidemia dă înapoi, începe cearta pe măsurile de izolare „Am trecut de punctul maxim, și toate indicațiile in acest moment sunt ca ne aflam intr-o faza descendenta”, a declarat duminica guvernatorul din New York, Andrew Cuomo, in comunicatul sau de presa zilnic despre epidemie. Dar, pe masura ce presiunea pentru relansarea activitații economice crește in Statele Unite – țara cea mai afectata de Covid-19 din lume, cu aproape 759.000 de cazuri confirmate și aproape 41.000 de morți -Cuomo a cerut „prudența” pentru „nu nu pune in pericol progresele inregistrate”. „Continuarea acestei linii descendente va depinde de ceea ce facem”, a spus Andrew Cuomo, care… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proteste au fost organizate sambata in statele New Hampshire, Maryland si Texas in care manifestantii au cerut ridicarea masurilor de izolare impuse pentru a ingradi raspandirea noului coronavirus, demers incurajat de Donald Trump, acuzat de unii ca alimenteaza tensiunile, transmite AFP.

- Senatul, cu majoritate republicana, are puterea de a confirma sau respinge nominalizarile președintelui la anumite funcții: judecatori federali, magistrați ai Curții Supreme, ambasadori, etc. Camera superioara și-a suspendat ședințele plenare pana la 4 mai, din cauza pandemiei Covid-19, dar se intalnește…

- Senatorul independent din Vermont Bernie Sanders, care s-a bucurat pana de curand de o sustinere puternica in alegerile primare democrate, dar slabit dupa ce establishmentul democrat si-a exprimat sustinerea fata de rivalul sau Joe Biden, a iesit miercuri din cursa la fotoliul de la Casa Alba, recunoscand…

- Administratia presedintelui american Donald Trump va cere statelor si consiliilor locale din SUA sa adopte masuri agresive impotriva noului coronavirus Covid-19, a indicat miercuri secretarul pentru sanatate Alex Azar, relateaza Reuters. La randul sau, ministrul finantelor Steven Mnuchin a evocat…

- Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.…

- Doi membri republicani ai Congresului, care s-au aflat în ultima perioada în imediata apropiere a președintelui Donald Trump, au avut contact cu un purtator al virusului 2019-nCoV, potrivit The Guardian. Republicanii Matt Gaetz din Florida și Doug Collins din Georgia au anunțat luni…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu inainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va dezvalui planul sau de pace pentru Orientul Mijlociu înainte de vizita, marti, la Washington a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, si adversarului acestuia, Benny Gantz, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Îl vom face…