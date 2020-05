New Song – Rosalia & Travis Scott

Stiri pe aceeasi tema

- Va spuneam la inceput de saptamana faptul ca rapperul american 6ix9ine ii acuza intr-un video pe Instagram pe cei de la Billboard de „jocuri murdare”, dupa ce piesa sa, lansata acum puțin peste o saptamana, nu se afla in topul saptamanal HOT 100. In clipul de pe Instagram acesta spune ca piesa Arianei…

- Repparul american 6ix9ine ii acuza intr-un video pe Instagram pe cei de la Billboard de „jocuri murdare”, dupa ce piesa sa, lansata acum puțin peste o saptamana, nu se afla in topul saptamanal HOT 100. In clipul de pe Instagram acesta spune ca piesa Arianei Grande și a lui Justin Bieber a primit cateva…

- O colaborare inedita, disponibila de azi pe Youtube. Considerat cea mai buna voce masculina a deceniului, Sam Smith, lanseaza o piesa in colaborare cu controversata Demi Lovato, recent ieșita dintr-un scandal cu droguri. Noul piesa se numește „I’m ready” și va fi lansata cu videoclip vineri, 17 aprilie.…

- Deși cei dei și-au apreciat munca de-a lungul anilor, de data asta este oficial. Dj Snake anunțat pe contul sau de Instagram ca vine o super piesa in colaborare cu David Guetta. Deși o data oficiala de lansare nu a fost anunțata, ne imaginam cum o sa sune piesa celor doi producatori ai „Titanium” și...…

- Topul celor mai vizionate videoclipuri de pe Instagram in luna martie este dominat de Cardi B. Cinci dintre primele zece clipuri ii aparțin cantareței americane, strangand intre 17,7 și 28,1 milioane de vizualizari pe videoclip, potrivit Variety. Cardi B are peste 61 de milioane de followeri, fiind…

- HaHaHa Production lanseaza „Spala-te pe maini!”, un ghid muzical animat pentru promovarea spalatului corect pe maini care este prima și cea mai importanta masura de auto-protecție in lupta impotriva virușilor. „Foarte puțini dintre noi știu sa se spele așa cum trebuie pe maini. Sunt doar 30 de secunde…

- HaHaHa Production lanseaza "Spala-te pe maini!", un ghid muzical animat pentru promovarea spalatului corect pe maini care este prima si cea mai importanta masura de auto-protectie in lupta impotriva virusilor. „Foarte putini dintre noi stiu sa se spele asa cum trebuie pe maini.…

- Artistul Smiley a postat pe Instagram o fotografie care a strans peste 6.500 de aprecieri in doar 30 de minute.Smiley le-a transmis fanilor sai ca aseara a revenit in tara din America si ca este in autoizolare."Bine va regasesc. Aseara am aterizat. Direct la autoizolare. Nu va las eu singuri in izolare.…