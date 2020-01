Neversea 2020 il aduce in premiera in Europa pe rapper-ul american Tyga. Primul val de artisti confirmati

Stiri pe aceeasi tema

- DJ-II NUMARUL 1 AI PLANETEI, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE VIN IN VARA LA NEVERSEA! In line-up-ul festivalului urca și Black Eyed Peas, Timmy Trumpet, Parov Stelar, Passenger, Nina Kraviz, Jamie Jones și mulți alții. NEVERSEA, cel mai mare festival de la malul Marii Negre, promite și in acest an o calatorie…

- DJ-ii numarul 1 ai planetei, Dimitri Vegas & Like Mike vin și ei în vara la neversea. În line-up-ul festivalului urca și Black Eyed Peas, Timmy Trumpet, Parov Stelar, Passenger, Nina Kraviz, Jamie Jones și mulți alții. NEVERSEA, cel mai mare festival de la malul Marii Negre,…

- Un spectacol extraordinar intitulat „Me and my girl“ va fi jucat, in premiera absoluta in Romania si Europa de Est, pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” din Targu-Jiu in aceasta duminica, de la ora 19. In spectacol va juca intreaga trupa a te...

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat marti ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump "la inceputul lui 2020", informeaza AFP si dpa. "Am discutat la telefon cu Donald Trump si am vorbit putin despre relatiile dintre UE si SUA. Ma bucur ca vom…

- Ținut in continua transformare, Delta Dunarii trebuie sa se afle neaparat pe lista cu locuri de vazut in 2020! O plimbare cu lotca pe lacurile mozaicate cu lintița și peștișoara, o sesiune de observare a pasarilor, plimbari pe dune de nisip in locuri cu peisaj deșertic și cele mai spectaculoase apusuri…

- Cea mai importanta expozitie internationala pentru sectoarele de panificatie, patiserie, cofetarie, gastronomie, gelaterie, cafea si HoReCa din Europa de Sud-Est, GastroPan, se va desfasura la Arad, in perioada 12-14 martie 2020, potrivit unui comunicat al organizatorilor, remis, joi, AGERPRES. Cea…

- Europa ar trebui sa devina mai interesata de securitatea Georgiei si a Ucrainei, tari riverane Marii Negre, sustine generalul american Ben Hodges, care intre 2014 si 2017 a fost comandant al Fortelor terestre...

- Inca de la prima noastra cursa de acum aproape 10 ani, GPS-ul a stat in centrul experientei Uber. Fiecare calatorie este pe harta, ca sa stim unde si cand te deplasezi, si cine este la volan. Aceste date au contribuit la cresterea responsabilitatii noastre si ne-au permis sa facem calatoritul o activitate…