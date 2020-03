Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca Guvernul nu ia in calcul sa introduca o noua taxa auto, in acest an, potrivit agerpres. ,,S-a tot discutat de taxa auto, de impozit. Am declarat ca pentru acest an, Guvernul Romaniei nu ia in calcul acest lucru, dar in viitor, dupa ce vom face consultare…

- ”Cred ca am fost un experiment uman. Nu credeam ca in 2019 se mai invața medicina pe noi, fara sa știm”, spune Patricia, o tanara care a fost supusa unei intervenții in premiera in Romania: inlaturarea unor noduli tiroidieni.Patricia spune ca nimeni n-a anuntat-o, inainte de operatie, ca ar putea sa…

- Vicepresedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania, dr. Alexandru Bucur, spune, referitor la cazul copilului de 4 ani in moarte cerebrala dupa o anestezie generala la dentist, ca medicul anestezist era acreditat sa-si desfasoare activitatea in conditiile legii, dar nu in cabinetul stomatologic.

- Romania și Rusia se infrunta in perioada 7-8 februarie, la Cluj, in Fed Cup. Chiar daca infruntarea de azi n-a mai produs emulația din trecut, publicul din Sala Polivalenta din Cluj a fost trup și suflet alaturi de jucatoarele lui Florin Segarceanu. Mai jos sunt 3 detalii surprinse in timpul meciului…

- Atac socant intr-un spital din Romania! Directorul de ingrijiri medicale de la spitalul de Urgenta Piatra Neamt, o femeie de 50 de ani, a fost injunghiata mortal. Atacatorul este chiar sotul ei. Barbatul a urmarit-o si a actionat cand asistenta-sefa a ramas singura in cabinet. O ora s-au chinuit colegii…

- Dorin Carlan, unul dintre cei trei parasutisti care i-au impuscat pe Nicolae Ceausescu si pe Elena Ceausescu in ziua de 25 decembrie 1989, din ordinul generalului Victor Atanasie Stanculescu, a vorbit pentru Realitatea Plus si realitatea.net, la 30 de ani de la Revolutie. Este singurul interviu acordat…