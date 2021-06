Stiri pe aceeasi tema

- Atat in Transnistria, cat si in Donbas, "Rusia este prezenta ca parte la conflict", spune ambasadorul Ucrainei in Moldova, Marko Shevchenko. "Avand in vedere eforturile autoritatilor moldovenesti, vedem, in afara de recunoasterea Transnistriei ca parte la conflict si negocierile directe cu…

- In contextul unui bilant incurajator al pandemiei, Guvernul vrea sa suplimenteze masurile de sprijin pentru salariatii si angajatorii care au avut de suferit in aceasta perioada. Aproximativ 5.000 de persoane, reprezentand anumite categorii profesionale afectate de pandemie, ar putea beneficia, la cerere,…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, s-a aratat scandalizat de lentoarea cu care avanseaza vaccinarea anti-COVID-19 in capitala rusa, ai carei locuitori refuza in mare parte sa se vaccineze chiar daca exista seruri din abundenta, iar rata mortalitatii este ridicata, scrie Agerpres. „Oamenii continua…

- In Statele Unite, unde numarul persoanelor vaccinate creste tot mai mult, iar cel al cazurilor de COVID-19 este in scadere, numerosi experti sustin ca va veni in curand momentul ridicarii obligativitatii purtarii mastii in spatii interioare in cazul tuturor. O masura ce i-ar putea incuraja pe cei…

- Sute de germani pleaca in Rusia pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus cu serul pe care mulți ruși il refuza. O agenție norvegiana de voiaj organizeaza excursii la Moscova, cu vaccinul Sputnik V inclus, relateaza Deutsche Welle. Potrivit sursei citate, pachetul Corona cuprinde viza turista,…

- Armata rusa a trimis trupe in doua baze din sudul Armeniei, in apropierea frontierei cu Azerbaidjanul, oferind "garantii suplimentare de securitate" dupa conflictul militar de anul trecut, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Manevra ofera Moscovei spatiu suplimentar intr-o regiune…

- Pavilionul Expozitional Constanta-vaccinare cu AstraZeneca fara programare Foto. astrazeneca.com La cel mai mare centru de vaccinare din Judetul Constanta, cel de la Pavilionul expozitional Constanta, 50 de persoane renunta zilnic la îmunizarea ci vaccinul AstraZeneca, a …

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii "sa stea departe" de Rusia si Crimeea, atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters potrivit Agerpres.…