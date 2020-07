Neurologie și psihiatrie la cele mai înalte standarde, la Sanocare Pacienții cu afecțiuni neurologice și psihiatrice se pot adresa cu incredere Centrului Medical Sanocare din Craiova . Clinica ofera servicii medicale la cele mai inalte standarde, armonizand investigațiile cu aparatura de ultima generație și profesionalismul cu dedicarea echipei de medici. Ambele specialitați sunt in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate, astfel ca pacienții beneficiaza și de tratamente compensate. Screening de acuratețe cu aparate performante Cabinetul de neurologie de la Sanocare este dotat cu aparatura moderna, importanta pentru diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

