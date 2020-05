Stiri pe aceeasi tema

- Serialul documentar „The Last Dance” despre Michael Jordan si echipa Chicago Bulls din anii 1990 a fost vizionat de peste 23 de milioane de abonati Netfix din afara Statelor Unite in primele patru saptamani, potrivit cifrelor anuntate miercuri de serviciul de streaming, noteaza news.ro.In…

- Platforma de streaming Netflix a inregistrat aproximativ 16 milioane de abonati in primul trimestru al anului 2020, fiind depasite estimarile initiale si stabilit un record privind castigurile trimestriale, scrie Variety.In primul trimestru al anului, Netflix a adaugat bazei sale 15,77 milioane…

- Lansarea HBO Max pare sa intre in linie dreapta. Platforma, care va fi un competitor direct la Netflix, Amazon Prime Video și Disney +, se va lansa pe 27 mai, impreuna cu 10.000 de ore de conținut numai bun de urmarit in regim de binging. Printre producții se numara FRIENDS, The Big Bang Theory, Rick...…

- Serviciul american de streaming intampina probleme tehnice la nivel global, care impiedica utilizatorii sa acceseze continutul sau sa faca streaming in conditii normale, potrivit news.ro.Problemele au inceput miercuri seara, in jurul orei 18, cand utilizatorii Netflix au sesizat intreruperi…

- Uniunea Europeana solicita Netflix si altor platforme de streaming sa limiteze redarea clipurilor video la rezolutie inalta pentru a evita un posibil colaps al infrastructurii de acces la internet, pe fondul consumului prea mare de latime de banda venit din partea populatiei izolata

- Decizia vine dupa ce Thierry Breton, comisarul european pentru piața interna, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- Oficialii europeni se tem ca reteaua ar putea colapsa sub presiunea traficului la care este supusa. Cu milioane de oameni izolati si plictisiti, traficul pe platformele de streaming a crescut considerabil. CNN scrie ca UE cere renuntarea temporara la emisia HD pentru reducerea consumului. „Pentru a…

- Comisia Europeana face apel la serviciile de streaming, operatori și utilizatori pentru a preveni congestionarea rețelei și discuta problema cu autoritațile europene de reglementare. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite in intreaga Europa pentru combaterea pandemiei de COVID-19, cererea…