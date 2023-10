Stiri pe aceeasi tema

- Este prima data de la jumatatea lunii iulie cand actorii greviști și reprezentanții marilor studiouri, ai rețelelor de televiziune și ai serviciilor de streaming reiau negocierile, relateaza Reuters. Discuțiile au avut loc luni, 2 octombrie.„Sindicatul actorilor SAG-AFTRA și Alianța producatorilor de…

- Writers Guild of America (WGA) a anunțat ca a ajuns la un acord cu marile studiouri și ca scenariștii de la Hollywood ar putea incheia greva care a oprit majoritatea productiei de film si televiziune si a costat miliarde de dolari economia Californiei, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

- Sindicatul scenaristilor de la Hollywood a anuntat ca a ajuns, duminica, la un acord preliminar de munca cu marile studiouri, un acord care ar trebui sa puna capat uneia dintre cele doua greve care au oprit majoritatea productiei de film si televiziune si au costat miliarde de dolari economia Californiei,…

- Cațiva actori(vedete) din filme de top de la Festivalul de Film de la Veneția din acest an au fost absenți in special din cauza grevei actorilor de la Hollywood, printre care Bradley Cooper din „Maestro”, Emma Stone din „Poor Things” și Michael Fassbender din „The Killer”, potrivit Reuters. Cațiva actori…

- Prețurile europene la gazele naturale au crescut, in condițiile in care muncitorii care deservesc un proiect cheie de export din Australia se pregatesc pentru o greva care ar putea afecta semnificativ aprovizionarea globala in perioada premergatoare iernii. Luni dimineata, la hub-ul de gaze TTF de la…

- Chiar inainte de greva actorilor SAG -AFTRA, președintele acestora a participat la prezentarea de moda a Dolce & Gabbana, scriu jurnaliștii de la The Telegraph. Cu cateva zile inainte ca greva actorilor SAG-AFTRA sa inceapa la Hollywood pe 14 iulie, președintele acesteia, actrița Fran Drescher, a demonstrat…

- Screen Actors Guild din Los Angeles a intrat oficial in greva, marcand inceputul celui mai mare blocaj de la Hollywood din ultimii 40 de ani, transmite BBC. Actorii cer condiții de munca și salarii mai bune de la serviciile de streaming, precum și un angajament ca inteligența artificiala și fețele și…

- Sindicatul actorilor american SAG-AFTRA a anunțat intrarea in greva incepand cu miezul nopții, o decizie care ar putea sa paralizeze industria filmului de la Hollywood, unde producția de filme și seriale incetinește deja din cauza mișcarii sociale a șcenariștilor