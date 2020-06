Netflix lanseaza categorie de filme si seriale #BlackLivesMatter Protestele anti-rasiste, declansate de moartea lui George Floyd, continua in Statele Unite. In acest context, Netflix anunta lansarea unei noi categorii de filme, seriale si documentare. Aceasta este dedicata miscarii #BlackLivesMatter. When you log onto Netflix today, you will see a carefully curated list of titles that only begin to tell the complex and layered stories about racial injustice and Blackness in America. https://t.co/dN6XQmsrGK pic.twitter.com/3CIrrno6mw — Netflix (@netflix) June 10, 2020 „More than a Moment” se cheama…