Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente estimari publicate de Grupul inter-institutional al Natiunilor Unite pentru estimarea mortalitatii infantile (UN IGME) a constatat, de asemenea, ca 2,1 milioane de copii si tineri cu varsta cuprinsa intre 5 si 24 de ani si-au pierdut viata in aceeasi perioada,

- Serialul "1899" nu va avea un al doilea sezon la Netflix. Vestea a fost confirmata de co-creatorul seriei Baran bo Odar printr-o declaratie distribuita pe Instagram. Scrisoarea catre fani a fost semnata si de partenerul lui Odar si co-creatorul serialului, Jantje Freise, scrie Variety. "Cu parere de…

- Serialul „1899” a fost anulat de Netflix dupa primul sezon. Vestea a fost confirmata de cocreatorul seriei, Baran bo Odar, printr-o declaratie distribuita pe Instagram. Scrisoarea catre fani a fost semnata si de partenerul lui Odar si cocreatorul serialului, Jantje Freise, scrie Variety, citat de News.ro.…

- Americanul Jimmy Donaldson, 24 de ani, cunoscut ca MrBeast, care a strans 112 milioane de abonamente pe canalul sau de YouTube, l-a detronat pe prima poziție pe „PewDiePie”, scriu Insider și Bild . Doar trei canale din lume au mai mulți abonați, dar acestea aparțin unor companii media. Donaldson este…

- Transgaz a raportat un profit net de 273,559 milioane de lei dupa primele noua luni ale acestui an, mai mare cu 144% fata de perioada similara a anului trecut, in conditiile in care profitul net consolidat la nivel de grup s-a cifrat la 266,160 milioane de lei, in urcare cu 152%, potrivit Raportului…

- Netflix va difuza in direct un spectacol al comediantului american Chris Rock, o premiera pentru gigantul de streaming, care doreste sa recastige abonatii si care se confrunta cu concurenta altor platforme care ofera deja transmisii live, scrie News.ro. Serialul va fi difuzat la inceputul anului 2023,…

- Netflix va difuza in direct un spectacol al comediantului american Chris Rock, o premiera pentru gigantul de streaming, care doreste sa recastige abonatii si care se confrunta cu concurenta altor platforme care ofera deja transmisii live. Serialul va fi difuzat la inceputul anului 2023, a anuntat joi…

- Grupul industrial Promateris a raportat o cifra de afaceri de 136,3 milioane de lei in primele noua luni ale anului, cu o usoara tendinta de crestere raportat la aceeasi perioada a anului anterior, conform unui comunicat remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi…